Anderlecht: Francis Amuzu est sorti blessé avec les Espoirs

Comme Vlap et Makarenko, Francis Amuzu a joué avec les Espoirs contre Malines ce lundi soir (victoire 2-0).

L’ailier anderlechtois s’est blessé aux ischios après une heure et devrait, fort probablement, être out pour le match à Ostende. Les buts bruxellois ont été plantés par El Hadj et Lutonda sous les yeux de Franky Vercauteren et Vincent Kompany.