Uccle organise les Journées de la Solidarité Internationale

Les 29 et 30 novembre, Uccle organise les premières Journées de la Solidarité Internationale. Deux jours d’activités proposées par la Commune et des acteurs locaux actifs dans ce domaine pour sensibiliser et informer au mieux les citoyens sur les enjeux de la solidarité internationale. Au programme : animations jeunesse, conférences, documentaires, projection-débat, spectacle et exposition.

La commune d’Uccle et une vingtaine d’associations uccloises et bruxelloises présenteront les projets de coopération qu’elles mènent dans des secteurs aussi variés que la solidarité, l’éducation à la citoyenneté mondiale et à la mobilité des jeunes, le commerce équitable ou encore l’artisanat du Sud.