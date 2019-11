Bruxelles: deux hommes recherchés pour un vol à main armée

Le vendredi 17 mai 2019 vers 18h50 à Bruxelles, un vol à main armée a été commis au magasin «Métro» situé Quai des Usines.

Deux individus se rendent dans le commerce en fin de journée. Ils prennent un caddie et pénètrent dans le magasin via le sas d’entrée. Ils arpentent les rayons pendant un long moment et finissent par s’y cacher pour attendre la fermeture du supermarché.