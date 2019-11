Des chèques de 500 euros pour le Black Friday au Westland

Le Black Friday revient le vendredi 29 novembre au Westland Shopping d’Anderlecht.

Il sera prolongé le samedi 30 et le dimanche 1 décembre, avec une ouverture exceptionnelle de 11h à 18h. Durant ces trois jours, « La Roue de la Fortune » présente dans le Pop Up Star permettra de remporter 500 euros en chèques cadeaux le week-end, soit 1.500 euros en plus des cadeaux offerts par les commerçants.