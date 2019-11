Projet d’autoconsommation collective autour d’écoles bruxelloises

La start-up Sun for Schools et l’ASBL l’APERe ont présenté mardi en fin de matinée, en partenariat avec Sibelga, deux projets pilotes d’autoconsommation collective qui viennent d’être lancés en région bruxelloise, respectivement à l’école Saint-Augustin de Forest et à l’école Nos Bambins de Ganshoren.

L’autoconsommation collective permet à un ou plusieurs autoproducteurs de partager le surplus d’énergie verte et locale avec une communauté de voisins, qui en bénéficie à un tarif intéressant. Ce principe est également avantageux pour le producteur, car il peut revendre son surplus d’énergie à un tarif plus élevé que ce qu’il ne le fait actuellement auprès d’un fournisseur commercial.