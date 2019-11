Une manifestation des gilets jaunes ce samedi à Bruxelles

Dans l'est du pays : Ciel généralement très nuageux avec parfois de faibles pluies ou de la bruine. Sur les hauteurs de l'Ardenne, visibilité localement encore réduite par les nuages bas. Dans l'ouest et le centre du pays : Ciel généralement très nuageux avec d'abord encore quelques faibles pluies ou bruines. Ensuite (en fin d'après-midi), temps devenant temporairement plus sec.

16h 11°C 17 km/h 18h 11°C 20 km/h 20h 11°C 23 km/h 22h 11°C 22 km/h