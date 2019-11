Giancarlo menace son proprio avec un katana: il est acquitté

La 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté le 4 novembre dernier Giancarlo C. des faits de coups et blessures qui pesaient sur lui depuis le mois de septembre 2015. Suite à une dispute avec son propriétaire rue du Pélican à Bruxelles, il avait brandi un katana avec lequel son bailleur se serait lui-même poignardé.

