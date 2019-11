P2A: sourd et muet, Rashid a dépassé son handicap au Sporting BXL

Ce week-end, Hamaz Rashid a vécu un grand moment puisqu’il a inscrit son premier but de la saison avec le Sporting Bruxelles B. Un goal qui vient récompenser sa ténacité et son énorme volonté car, à cause de sa surdité, il a bien failli ne jamais jouer en club. Son handicap lui a en effet fermé de nombreuses portes durant sa jeunesse.

Au Sporting Bruxelles, sport rime aussi avec inclusion. Depuis plusieurs années, le club de Neder-over-Heembeek accueille Hamaz Rashid en ses rangs, un attaquant sourd et muet. Le club a fait fi du handicap de celui-ci et l’a intégré dans son équipe B. Une équipe au sein de laquelle il reçoit régulièrement sa chance.