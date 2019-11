Basket: le Brussels en quête d’un exploit à Karsiyaka

Robeyns et les Bruxellois devront être solides. - Lefebvre

L’avenir européen du Brussels passera par deux victoires. La sienne sur le parquet de Karsiyaka, le favori du groupe et déjà qualifié pour le prochain tour, et celle du Spirou de Charleroi sur le parquet de Groningen. Les récentes prestations des Bruxellois font que leur succès en Turquie est de l’ordre du possible.