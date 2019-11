Des croix gammées sur la façade de la maison communale à Woluwe

C’est avec un mélange d’effroi et de tristesse que les travailleurs de l’administration de Woluwe-Saint-Pierre ont découvert en arrivant au travail ce matin, le tag de trois croix gammées sur la façade de l’hôtel communal et du bâtiment de la police.

« Ce type de comportement est inadmissible et je reste catégorique à ce sujet : à Woluwe-Saint-Pierre nous ne tolérons pas la moindre référence à l’une des pages les plus sombres de l’histoire. » met en garde le Bourgmestre, Benoît Cerexhe. « Nous allons déposer une plainte contre X et les caméras de surveillance vont être analysées. »