Karaté: Youness Oualad est en route vers les sommets

À 18 ans seulement, Youness Oualad a l’étoffe d’un champion. Alliant patience, persévérance, flegmatisme et perspicacité, il a une carrière qui suit une trajectoire ascendante. Vice-champion d’Europe des moins de 61kg à Aalborg au Danemark (février 2019) et médaillé de bronze à Sofia (en Bulgarie) deux ans plus tôt, il est toujours aussi persévérant.

Passionné de karaté depuis son enfance, ce jeune Molenbeekois est aussi motivé qu’ambitieux. Compétiteur dans l’âme, il entre en lice ce vendredi au K-1 de Madrid, une compétition qui s’efforce de réunir les meilleurs athlètes de karaté dans le monde.