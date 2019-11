Voici le nouveau costume de la Porteuse d’eau à Saint-Gilles

La célèbre Porteuse d’eau, connue pour sa place stratégique au centre de la Barrière de Saint-Gilles, a reçu ce mercredi un nouveau costume qui vient garnir sa garde-robe. En fait, c’est la statue originale datant de 1900 et réalisée par l’artiste Julien Dillens qui trône au niveau de l’escalier d’honneur de l’Hôtel de la maison communale de Saint-Gilles qui a revêtu la tunique albanaise offerte par l’ASBL saint-gilloise Konitza.

Il s’agit du second costume offert à la Porteuse d’eau, et ce à la veille de la fête nationale albanaise et quelques jours après le terrible tremblement de terre qui a endeuillé la république des Balkans. « C’est l’occasion de lancer un appel à la solidarité envers la population albanaise », invoque Thierry Van Campenhout (PS), échevin du Tourisme à Saint-Gilles.