Première à Bruxelles: allez voir Submergence au Mont des Arts

Submergence invite les visiteurs au Mont des Arts à s’immerger dans un ciel de points lumineux en suspension. Conçue par la société anglaise Squidsoup, l’oeuvre immersive lumineuse Submergence est à Bruxelles après un succès retentissant à Londres et à Dubaï. Développée sur pas moins de 300m² au pied du Mont des Arts, Submergence, comme son nom l’indique, invite les visiteurs à s’immerger dans un ciel de points lumineux en suspension.

Les 16.000 points lumineux créent un espace extratemporel où le jeu de lumière combiné à la chaleur humaine des visiteurs ne semble former qu’une seule et même entité. L’un interagissant avec l’autre. Submergence effectue une partition de 12 minutes, réalisée selon un savant mélange de variation de couleurs et d’intensité.