Boules de Noël personnalisées pour Viva For Life à Etterbeek

La pharmacie de l'Escadron à Etterbeek participera pour la seconde année consécutive à la fameuse campagne de Viva For Life. Située au 138 avenue de l'Armée, la boutique mettra en place, les samedis 30 novembre et 14 décembre, une vente de boules de Noël entièrement personnalisées. De quoi redécorer votre sapin !

Viva For Life est de retour ! Pour sa septième édition, la grande action de mobilisation organisée par VivaCité proposera comme à son habitude une sélection de plusieurs défis dans le but de récolter des dons afin de lutter contre la pauvreté infantile en Wallonie et à Bruxelles.