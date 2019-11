Il se filme en faisant du «métrosurfing» à Bruxelles !

La séquence dure un peu plus d’une minute et demie et elle date de ce lundi. On voit celui qui se fait appeler «gaz toxique» tout d’abord s’introduire et se cacher dans le poste de pilotage d’une rame de métro pour ensuite pouvoir s’adonner à une pratique régulièrement mortelle, le «métrosurfing» ou «trainsurfing.»

Il se fait appeler « gifgas » – un terme néerlandophone qui signifie « gaz toxique » – et dispose d’une chaîne Youtube du même nom sur laquelle il a déjà diffusé cette année (depuis le mois de mars dernier) quatre vidéos de « trainsurfing », une pratique extrêmement dangereuse, et d’ailleurs régulièrement mortelle, qui consiste à « surfer » à l’extérieur