La mission économique bruxelloise en Israël annulée

«Il n’y aura pas de mission économique en Israël et en Palestine. Il n’y aura pas de représentation politique et hub.brussels ne sera pas non plus représenté», a annoncé jeudi le cabinet du secrétaire d’Etat bruxellois au Commerce extérieur, Pascal Smet, à l’issue de la réunion du gouvernement bruxellois.

Selon son cabinet, Pascal Smet a fourni au gouvernement bruxellois toutes les informations concernant la «mission économique» en Israël et en Palestine.