Geoffrey Van Hecke, nouveau chef de groupe Open MR à Berchem

Geoffrey Van Hecke, jeune conseiller communal de liste bilingue libérale Open MR de Berchem-Sainte-Agathe, a été désigné chef de groupe au conseil communal jusqu’en 2024, année des prochaines élections communales. Il remplace Vincent Riga qui avait occupé la fonction depuis décembre 2018 et qui a dû laisser son poste à contre cœur.

« Je remercie les sections et mandataires MR et Open VLD pour leur confiance. J’ai l’honneur de succéder, après un an, à Vincent Riga conformément à un accord convenu au lendemain des élections. Il avait accepté d’assumer cette fonction le temps que je sois plus aguerri et familiarisé avec le fonctionnement du conseil communal.