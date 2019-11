Tribunal: triple suspension du prononcé pour des radicalisés

Des proches et connaissances du « Soumis ». - Belga

La 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce jeudi cinq membres d’une même famille. Trois d’entre eux se voient toutefois octroyer la mesure d’une suspension du prononcé. Défendue par Me Virginie Taelman et Me Sébastien Courtoy, la fratrie était poursuivi du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste.