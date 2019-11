Daniele retrouve son vélo volé à Woluwe chez… un policier!

Dans le nord-ouest et le nord du pays ansi que le nord-est : D'abord très nuageux avec de légères pluies ou bruines. Plus tard, des éclaircies et plus sec. l'ouest, l'est, le centre et le sud-est du pays. : Le temps restera très nuageux avec parfois de faibles pluies ou bruines.

06h 7°C 10 km/h 08h 6°C 8 km/h 10h 6°C 10 km/h 12h 8°C 11 km/h 14h 8°C 14 km/h 16h 7°C 11 km/h 18h 4°C 10 km/h 20h 3°C 8 km/h 22h 2°C 7 km/h