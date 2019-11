La ruse des mendiants qui agace les commerçants de la Grand’Place

D epuis moins d’un an, le centre-ville doit faire face à une nouvelle méthode de mendicité arnaqueuse. Vous avez sûrement déjà dû remarquer ces petites bouteilles d’eau transparentes que les mendiants utilisent non plus pour boire mais bien pour y collecter leurs gagne-pain. Nous nous sommes rendus sur place afin d’y observer le phénomène.

Mauvaise nouvelle pour le centre-ville de Bruxelles qui doit faire face à une nouvelle méthode de mendicité trompeuse. La méthode est assez simple. Elle consiste à déposer un petit gobelet transparent devant son abri. Le gobelet étant très peu visible, nombreux sont les habitants ainsi que les touristes du centre qui renversent par mégarde ces gobelets.