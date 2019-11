Un contrat important pour redynamiser la zone du Canal

Le contrat de rénovation urbaine Citroën-Vergote pour dynamiser la zone du Canal, promet 22.000.000 euros de budget global pour 60 mois d’actions concrètes.

Dans ce budget près de 2.000.000 euros sont consacrés spécifiquement aux initiatives sociales et associatives. 14 ont été sélectionnées et présentées ce jeudi. Elles s’inscrivent dans un projet plus large de revalorisation des quartiers Citroën-Vergote mené main dans la main par la Ville de Bruxelles, Molenbeek et la Région de Bruxelles-Capitale.