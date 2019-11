Un dîner « à 4 mains » chez Brinz’l à Uccle

Photos

Maxime Maziers et Laure Genonceaux ont concocté un menu spécial avec des produits irlandais de qualité.

C’est dans le restaurant ucclois Brinz’l que nous avons eu le plaisir de nous rendre pour déguster un menu très particulier. Un menu imaginé et réalisé par deux chefs d’exception : Maxime Maziers et Laure Genonceaux. Le premier vient de reprendre la succession de Jean-Pierre Bruneau dans l’établissement du même nom à Genshoren. Maxime a justement fait ses armes dans ce restaurant gastronomique du nord de Bruxelles. La seconde a ouvert il y a trois ans le restaurant gastronomique Brinz’l, signifiant « aubergine » en mauricien. Laure Genonceaux a effectivement des origines mauriciennes que l’on peut retrouver subtilement dans ses préparations. En 2018, elle a été la Lady Chef de l’année. Deux chefs qui ne sont pas des novices…

Pour les fêtes de fin d’année, ces deux notoires chefs bruxellois ont décidé de préparer un souper à quatre mains. Un exercice qui s’avère parfois compliqué. Mais pas pour eux, qui s’entendent à merveille en cuisine… « Si on ne s’entendait pas, on ne l’aurait pas fait ! », plaisante Laure Genonceaux. « C’est agréable au contraire, c’est comme si on travaillait ensemble depuis 10 ans », a rajouté Maxime Maziers.

Et qu’ont-ils en commun ? Les produits irlandais de qualité. Tous deux travaillent avec Bord Bia, une agence de promotion des produits agroalimentaires irlandais. Dans l’assiette donc, nous avons pu retrouver ces produits irlandais. Le fil conducteur : le whiskey irlandais Teeling. Dès le cocktail apéritif accompagné de Campari et d’orange et jusqu’au dessert mille-feuille chocolat/espuma café avec sa glace (généreusement) arrosée du fameux breuvage. Bar et huître façon maki avec sa tapenade d’algues en entrée et le traditionnel agneau irlandais en plat de résistance. Maxime et Laure l’ont fait chacun à leur manière : sous forme de croustillant d’agneau et à basse température. Des produits qui nous ont totalement conquis. Un véritable régal.

Ce menu de 4 services (75 €/pers. hors apéritif et autres boissons), ils l’organisent de nouveau en binôme les 4 et 12 décembre prochains pour le grand public. Une fois au Brinz’l chez Laure Genonceaux, et l’autre fois chez Maxime Maziers au Bruneau. Avis aux amateurs.

INFOS PRATIQUES

Brinz’l - Rue des Carmélites, 93 - 1180 Bruxelles – Tél. Réservations : 02/ 218 23 32

Bruneau - Avenue Broustin, 75 – 1083 Bruxelles – Tél. Réservations : 02/421 70 70