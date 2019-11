La passion de la barbe chez Les Hommes

Q ue vous rasiez votre barbe de près ou que vous la préférez abondante, l’équipe du barbershop Les Hommes sera toujours ravi de s’en occuper. Située au numéro 44 de la rue des Pierres, en plein centre-ville, la boutique propose un service simple, efficace et le tout sans rendez-vous.

Ouvert depuis le mois de mai dernier et situé en plein cœur de Bruxelles, le barbershop Les Hommes propose coupe de cheveux et tailles de barbes. Le tout dans une déco rappelant les années 50-60, des prix réduits et sans avoir besoin de prendre un rendez-vous au préalable.