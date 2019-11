Le conseil communal d’ Uccle a adopté jeuid soir à l’unanimité une nouvelle motion déposée à l’initiative de Cédric Norré (PS), Cécile Egrix (Ecolo), Véronique Lederman (Uccle en Avant), Aurélie Czekalski (MR), Nicolas Clumeck (DéFI) et Céline Fremault (cdH).

Cette motion vise à prendre une série de mesures et d’engagements pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles sur le territoire communal et pour en finir avec cette violation des droits humains.