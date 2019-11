D3A: Kaponda veut retrouver sa place à Jette

Le week-end dernier, le jeune Samuel Kaponda a célébré sa première titularisation depuis que le nouvel entraîneur du RSD Jette, Sébastien Conte, est arrivé.

Titulaire en début de saison sous « l’ère » Vincent Kohl, les choses s’étaient ensuite gâtées pour lui. « Durant toute la préparation et lors des deux premiers matches (ndlr. contre Walhain et au Léopold), je jouissais de la confiance de l’entraîneur. Malheureusement, je me suis ensuite blessé. Quand je suis revenu, un nouveau coach était à la tête de l’équipe (ndlr.