Luc Devroe: «Marc Coucke manque d’humanité»

Dimanche, Luc Devroe et Marc Coucke pourraient se croiser dans le stade du KV Ostende. Ce ne serait que la quatrième fois depuis le 16 janvier et l’annonce de la fin de leur collaboration à Anderlecht. C’est peu pour des gens qui se connaissent depuis 20 ans. Et si c’est le cas, cela n’a guère plus loin que quelques banalités mondaines tant on sent que Luc Devroe a encore son renvoi en travers de la gorge.