Nielsen (Union): «Les défenses me connaissent désormais»

Avec quatre points sur six, l’Union n’a pas manqué l’entame de la seconde tranche et abordera son premier vrai test face au Beerschot, ce dimanche (16h), avec confiance et sérieux.

Dans sa quête de la seconde tranche, l’Union Saint-Gilloise aura besoin de combativité, d’agressivité. Deux qualités que possède Casper Nielsen, le médian des Saint-Gillois. Samedi dernier, à Lommel, il l’a encore démontré même si cela pourrait se terminer par plusieurs matches de suspension.