La clinique du sein du CHU Saint-Pierre reconnue pour sa qualité

En cette fin de mois, le centre ISALA, au CHU Saint-Pierre, s’est vue confirmé la certification Eusoma dont il bénéficie depuis 5 ans maintenant.

Cette certification qualité est la reconnaissance la plus pointue mais aussi la plus contrôlée à laquelle la clinique du sein du CHU de Saint-Pierre pouvait prétendre au niveau européen. Elle requiert une data base très complète avec la collecte et la communication de nombreuses données relatives à la patiente, la maladie, le traitement et le suivi.