Deux jeunes tués dans l’accident d’une camionnette à Hoves

Le bilan de l’accident qui s’est produit au petit matin, dimanche, sur la chaussée d’Enghien à Hoves (Silly) est lourd, très lourd: deux jeunes gens originaires de Bruxelles ont perdu la vie et neuf autres sont grièvement blessés dont deux toujours entre la vie et la mort ce dimanche soir. Le véhicule qui transportait les onze jeunes a quitté la route après avoir heurté une chicane et terminé sa course dans un arbre.

C’est un terrible accident qui s’est produit ce dimanche, à 4h du matin, dans la chaussée d’Enghien à Hoves, aussi appelée Nationale 55. Un véhicule de type VW Caddy qui rentrait vraisemblablement d’une soirée à Soignies a heurté la chicane située à l’entrée du village de Hoves, dans l’entité de Silly : la fourgonnette a quitté la route et terminé sa course contre un arbre.