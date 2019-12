D1B: l’Union a été plombée d’entrée de jeu

Y avait-il faute de Perdichizzi et carte rouge après six minutes de jeu seulement? Telle était la grande question après la rencontre. La décision de l’arbitre -très controversée dans les rangs unionistes- aura en tout cas lourdement handicapé les Saint-Gillois qui, battus 0-2, ont perdu une belle occasion de prendre la tête de la seconde tranche.

On joue depuis à peine plus de cinq minutes lorsque Perdichizzi tackle l’attaquant anversois Noubissi qui s’en allait seul vers le but. Fautivement selon l’arbitre, monsieur Pirard, qui renvoyait sans hésiter le capitaine unioniste aux vestiaires. Une appréciation qui n’était pas partagée dans les rangs saint-gillois, loin de là.