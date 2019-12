Bruxelles Mobilité cherche des artistes pour la station Simonis

Bruxelles Mobilité et la STIB, la société de transports publics à Bruxelles, lancent lundi un appel aux graffeurs, peintres et fans de street art désireux de réfléchir à des projets d’habillage de deux trémies de la station Simonis, avenue de Jette et avenue de la Liberté à Koekelberg.

Cet automne, des projets de street art ont été réalisés sur les trémies Jamar et Lemonnier près de la Gare du Midi.