Les contrôleurs aériens militaires débarquent chez Skeyes

Les contrôleurs aériens de la Défense se sont officiellement installés lundi sur le site de Skeyes, la société publique autonome chargée du contrôle de l’espace aérien, à Steenokkerzeel, à côté de l’aéroport de Zaventem.

Cette cohabitation doit permettre, selon l’organe, un usage plus efficient, sûr et écologique du ciel belge. Les syndicats militaires et civils étaient cependant présents pour faire entendre leurs inquiétudes nées de cette collaboration.