Une boutique 100% anderlechtoise

Une boutique entièrement dédiée aux productrices et producteurs locaux anderlechtois ouvrira ses portes dans le centre d’Anderlecht ce jeudi 5 décembre, à l’initiative de l’échevine de l’Économie Elke Roex (sp.a) avec le soutien du bourgmestre d’Anderlecht et du collège échevinal, et avec de nombreux partenaires locaux anderlechtois.