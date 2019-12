Police Bruxelles Nord: première saisie du véhicule d’un chauffard

«La sécurité routière est une priorité de la zone de police de Bruxelles Nord», répètent le commissaire divisionnaire Frédéric Dauphin chef de corps de la police locale de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode et Cécile Jodogne, présidente du collège de la zone et bourgmestre de Schaerbeek.

« La population de notre zone nous a fait savoir via notre sondage bisannuel que nous devions poursuivre nos efforts en matière de sécurité routière et, notamment, agir contre la conduite dangereuse sur le territoire de notre zone. La vitesse inadaptée sur nos routes est inacceptable.