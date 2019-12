Trois Roumains condamnés pour vols de métaux

Trois Roumains âgés d’une vingtaine d’années ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à un an d’emprisonnement pour une série de vols de métaux. Un quatrième prévenu a écopé de 12 mois de prison. Les malfaiteurs avaient pénétré quatre fois sur un site industriel pour dérober de vieux métaux et de la ferraille d’un conteneur. Le quatuor avait reconnu les faits mais affirmait qu’il ignorait agir contre la loi.

Les faits se sont déroulés à Zemst (Brabant flamand), dans une entreprise spécialisée dans la rénovation de toitures. Les quatre prévenus ont pénétré sur le site le 15 mai, le 28 mai, le 29 mai et le 12 juin 2019. Ils ont chaque fois franchi la clôture et ont emporté du vieux plomb et zinc d’un conteneur de déchets de l’entreprise.