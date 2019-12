Une Saint-Nicolas « zéro déchet » dans les crèches à Ganshoren

Cette année Saint-Nicolas passe en mode « zéro déchet » dans les crèches de la commune.

A l’initiative de Quentin Paelinck, échevin de la Petite enfance, les friandises apportées par le Grand Saint à tous les enfants ne seront plus emballées individuellement mais achetées en vrac et rassemblées dans des sacs en papiers décorés au préalable par les enfants et les puéricultrices.