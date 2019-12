Le cdH presque d’accord avec l’avis sur le PAD Josaphat

Le cdH de Schaerbeek affirme son souhait de voir le site Josaphat urbanisé dans le cadre de la création d’un quartier durable et à taille humaine. Le cdH peut globalement rejoindre l’avis de la majorité sur le PAD Josaphat et les critiques qui y sont formulées.

« Tout d’abord, l’ambition climatique et de durabilité n’est pas assez marquée et la gouvernance du projet ne permet pas d’organiser une participation citoyenne structurée et de qualité.