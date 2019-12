Jusqu’à 30 admissions par mois pour des accidents de trottinettes

Alors qu’un seul accident impliquant une trottinette est repris dans les statistiques pour 2017 et 2018, une enquête menée par Bruxelles Mobilité montre que 13% des utilisateurs ont déjà vécu un accident.

Depuis un peu plus d’un an, les trottinettes disponibles en libre-service ont fait leur apparition, en grand nombre, dans les rues de Bruxelles. Et cela engendre des accidents comme en témoignent les cas cités ci-dessous.