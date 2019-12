Trafic au Peterbos, omerta et amnésie lors du procès

Vingt-quatre habitants du Peterbos, la cité anderlechtoise, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre d’un vaste trafic de stupéfiants organisé entre 2017 et 2018. La plupart des déclarations des prévenus du jour ont oscillé entre l’amnésie et l’omerta. Un appartement 630 avait notamment été transformé en squatte et en atelier de conditionnement.

Ils sont vingt-quatre à avoir été renvoyés ce lundi devant la 61e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre d’un vaste trafic de cannabis et de cocaïne organisé au sein même des blocs de la cité du Peterbos à Anderlecht.