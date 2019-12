Accident mortel à Hoves: «Doryan et Thangy étaient des Belges»

Les proches des victimes, des jeunes tués, Thangy et Doryan, et blessés dans le terrible accident à Hoves, sont choqués et révoltés par les déclarations du bourgmestre de Silly...

Suite à l’effroyable accident qui s’est joué ce dimanche, vers 4 heures du matin, à hauteur d’une chicane, à Hoves, et dans lequel deux des onze jeunes occupants bruxellois d’une camionnette VW Caddy ont été tués sur le coup et plusieurs autres grièvement blessés… Le bourgmestre de Silly, Christian Leclercq (MR), avait – pour rappel – jugé opportun de préciser que les victimes n’étaient autres