Accident dans l’échangeur à Corroy-le-Château

Les routes belges sont assez calmes, ce mardi matin. Aux alentours de 6h30, des embouteillages commençaient déjà à se former sur le Ring de Bruxelles, aux endroits habituels. Il y a beaucoup de brouillard, particulièrement sur l’est du pays. Restez donc prudents. Voici votre info trafic du jour !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Embourg

Un accident s’est produit sur la E25 entre Tilff et Embourg, en direction de Liège.

Cet accident provoque de gros ralentissements sur l’autoroute.

Sortie 24 Hauts-Sarts

Des embouteillages importants se sont formés à la sortie 34 « Hauts-Sarts » de la E25, en direction de Liège.

Ralentissements sur la E40

Le trafic est perturbé sur la E40-E42, entre Barchon et Horion-Hozémont. La circulation est ralentie.

Si vous restez sur le E40, depuis Barchon, la circulation est aussi difficile. Le trafic est ralenti jusqu'à.

Embouteillages dans l’échangeur de Loncin

Dans l’autre sens de la E40, de Hognoul vers Barchon, un embouteillage modéré s’est formé dans l’échangeur de Loncin.

Objet encombrant sur la E42

Une pièce métallique se trouve sur la bande de gauche de la E42 à hauteau de la borne kilométrique 0.3 à Battice, en direction de Saint-Vith.

PROVINCE DE NAMUR

Accident à Corroy-le-Château

Un accident s’est produit vers 05h50 sur la N25, à hauteur de Corroy-le-Château, en direction de Namur. Juste après le rond-point, à l’intersection avec la Nationale 4.

La petite bretelle pour éviter le rond-point est entravée, il faut donc prendre le rond-point.

Le passage à la sortie est difficile, la situation est donc dangereuse. Vous perdez plus ou moins 20 minutes sur votre temps de trajet.

► Les files se résorbent doucement.

Ralentissements

Sur la Nationale 29, vous perdez une trentaine de minutes à l’approche de Gembloux, e en direction de Jodoigne

PROVINCE DU HAINAUT

Accident sur la E19

Un accident léger s’est produit sur la E19/E42 à Jemappes en direction de Nimy. Le trafic est fortement ralenti à cause de cet accident et de longues files comment à se former de Jemappes à Obourg.

BRUXELLES ET BRABANT

Embouteillages sue la E40

Le trafic est ralenti sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles. Vous perdez 35 minutes entre Haasrode et Woluwe-Saint-Etienne.

Pour rejoindre le R0

La circulation est ralentie, toujours sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, entre Everberg et le R0 Ring de Bruxelles.

10 minutes de perdues sur le Ring

Vous perdez 10 minutes sur votre trajet, sur le Ring de Bruxelles, entre Grand-Bigard et Jette.

Embouteillages sur la E411

Toujours pour rejoindre Bruxelles, vous perdez 25 minutes entre Overijse et le carrefour Léonard.