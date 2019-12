Accidents en région liégeoise, voiture en panne sur le Ring

Les routes belges sont assez calmes, ce mardi matin. Aux alentours de 6h30, des embouteillages commençaient déjà à se former sur le Ring de Bruxelles, aux endroits habituels. Il y a beaucoup de brouillard, particulièrement sur l’est du pays. Restez donc prudents. Voici votre info trafic du jour !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Angleur

Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit peu avant 09h sur la E25, au niveau de la borne kilométrique 10.3 dans le tunnel Kinkempois à Angleur, en direction de Bruxelles.

La bande de droite est obstruée, ce qui provoque des embouteillages depuis Embourg.

Accident à Embourg

Un accident s’est produit sur la E25 entre Tilff et Embourg, en direction de Liège.

Cet accident provoque de gros ralentissements sur l’autoroute.

Accident à la sortie Cheratte

Un accident s’est produit à peu avant la sortie « Cheratte » de la E40/E42, en direction de Liège. La bande de gauche est obstruée.

Cet accident provoque de longues files entre Melen et Cheratte. Il faut 16 minutes de plus que d’habitude pour faire ce chemin. Comptez plus de 30 minutes supplémentaires depuis Herve.

► Les véhicules accidentés ont été enlevés. La circulation revient à la normale.

Sortie 24 Hauts-Sarts

Des embouteillages importants se sont formés à la sortie 24 « Hauts-Sarts » de la E25, en direction de Liège.

Trafic dense sur la E40

La circulation est ralentie depuis Herstal jusqu’à l’échangeur de Loncin, comme c’est le cas habituellement.

Ralentissements sur la E40

Le trafic est perturbé sur la E40-E42, entre Barchon et Horion-Hozémont. La circulation est ralentie.

Si vous restez sur le E40, depuis Barchon, la circulation est aussi difficile. Le trafic est ralenti jusqu’à.

Lire aussi Un enfant de 6 ans choqué par un accident de voiture à Waimes

Embouteillages dans l’échangeur de Loncin

Dans l’autre sens de la E40, de Hognoul vers Barchon, un embouteillage important s’est formé dans l’échangeur de Loncin.

Objet encombrant sur la E42

Une pièce métallique se trouve sur la bande de gauche de la E42 à hauteau de la borne kilométrique 0.3 à Battice, en direction de Saint-Vith.

► L’objet à été enlevé.

PROVINCE DE NAMUR

Accident à Champion

Un accident s’est produit aux alentours de 08h20 sur la E411 qui relie le Luxembourg à Bruxelles, au kilomètre 52.4 à hauteur de Champion.

Les bandes de droite et du milieu sont obstruées. Des files se sont formées jusqu’à Naninne.

► La chaussée est libre. Ça recommence à rouler d’après la police fédérale.

Ralentissements sur la N29

Sur la Nationale 29, vous perdez une trentaine de minutes à l’approche de Gembloux, e en direction de Jodoigne

Lire aussi Plus d’accidents ce lundi matin à cause des gelées nocturnes

PROVINCE DU HAINAUT

Accident sur la E19

Un accident léger s’est produit sur la E19/E42 à Jemappes en direction de Nimy. Le trafic est fortement ralenti à cause de cet accident et de longues files comment à se former de Jemappes à Obourg.

BRUXELLES ET BRABANT

Véhicule en panne sur le R0

Un véhicule est en panne sur la bande du milieu du R0 Ring de Bruxelles, au kilomètre 46.2 à hauteur de Jette, en direction de Waterloo.

► La chaussée est libre.

Embouteillages sue la E40

Le trafic est ralenti sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles. Vous perdez 35 minutes entre Haasrode et Woluwe-Saint-Etienne.

Pour rejoindre le R0

La circulation est ralentie, toujours sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, entre Everberg et le R0 Ring de Bruxelles.

10 minutes de perdues sur le Ring

Vous perdez 10 minutes sur votre trajet, sur le Ring de Bruxelles, entre Grand-Bigard et Jette.

Embouteillages sur la E411

Toujours pour rejoindre Bruxelles, vous perdez 25 minutes entre Overijse et le carrefour Léonard.