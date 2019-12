Une nouvelle salle pour traiter les AVC à Erasme

L’Hôpital Erasme s’est équipé d’une seconde salle de neuroangiographie accessible en urgence 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui lui permet de doubler sa capacité d’accueil de patients souffrant d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

Inaugurée le 3 décembre en présence du ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, et du recteur de l’ULB, Yvon Englert, le financement de cette salle disposant d’un matériel de pointe et d’une importante recherche dans ce domaine a été rendu possible grâce aux mécènes du Fonds Erasme pour la recherche médicale et à feu Bernard Darty.