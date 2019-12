Bruxelles-Ville: le parc Maximilien sera redessiné

Dans le centre et l'est du pays. : Brume, brouillard ou nuages bas. L'ouest du pays : Brouillard givrant en de nombreux endroits. Plus tard, quelques éclaircies seront possibles.

09h 2°C 6 km/h 11h 6°C 5 km/h 13h 5°C 7 km/h 15h 6°C 8 km/h 17h 5°C 7 km/h 19h 3°C 5 km/h 21h 2°C 7 km/h