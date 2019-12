Bagarres, tapages, drogues: les voisins du Belgastar sont à bout

Un café situé sur la place de la Reine à Schaerbeek ennuie ses voisins avec du tapage nocturne. Les clients fument régulièrement des joints au sein de l’établissement et les odeurs remontent dans les appartements à l’étage. Un riverain ne supporte plus cette situation. La police a instauré un système de médiation pour régler le problème.

