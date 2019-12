Anderlecht: un Noël des animaux au refuge Veeweyde

Le refuge pour animaux Veeweyde, qui héberge au quotidien plus de 300 animaux perdus et abandonnés, vous accueille pour un week-end portes ouvertes sous le signe de l’adoption responsable, les samedi et dimanche 7 et 8 décembre 2019 de 10h à 17h.

Plus de 1.000 chiens sont abandonnés chaque année dans le refuge. Plus de 1.500 chats, dont plusieurs centaines de chatons sont également abandonnés tous les ans. L’établissement recueille entre 10 à 15 rongeurs par mois.