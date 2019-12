Le Cheval Marin, une cuisine pour chaque moment de la journée

Jalal Pousseur et Johnny Mafait ont célébré les 1 an du restaurant. - J.T.

Depuis plus d’un an, le Cheval Marin a ouvert ses portes dans un édifice datant du 17e siècle situé au croisement du quai aux Briques et de la rue du Marché aux porcs à Bruxelles. Les deux associés Jalal Pousseur et Johnny Mafait ont souhaité rajeunir les activités du lieu tout en gardant le cadre authentique.