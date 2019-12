Lelièvre serait dans un centre pour SDF bruxellois!

Surprise. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, Michel Lelièvre, l’ancien complice de Dutroux, a quitté la prison d’Ittre lundi pour poser ses cartons dans un centre d’accueil pour SDF à Bruxelles. Dans son plan de reclassement, l’avocate de l’intéressé évoquait un studio. Il a apparemment dû se rabattre sur cette solution qui paraît plus que provisoire. Il n’est même pas sûr que le TAP, qui lui a accordé cette libération conditionnelle, en ait été informé.

