Le brouillard givrant peut rendre la circulation difficile sur les routes Wallonnes ce mercredi matin. Soyez prudents. Voici l’Info trafic du jour !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Angleur

Il y aurait un accident au rond-point entre le Pont des Grosses Battes et la sortie de l’autoroute E25.

La situation peut être dangereuse, soyez vigilants.

► 09h30 > La situation est de retour à la normale.

Accident à Chênée

Un accident s’est produit sur la E25 à hauteur de Chênée, en direction de Liège.

À 7h50, cet accident provoquait des gros embarras de circulation. Les fils remontaient jusqu’à la sortie « Embourg ».

► 09h30 > La situation est de retour à la normale.

Accident à Neupré

Une voiture est sur le toit sur la Nationale 639 à Neupré, à l’entrée des 36 tournants.

Soyez prudent, la situation est dangereuse.

Accident à Soumagne

Un accident s’est produit ce matin, aux alentours de 8h, entre une voiture et une camionnette, au carrefour du magasin « Alarm Must » entre la N604 (Rue de Heuseux/Rue du Fort) et la Rue Campagne, à Soumagne.

Ralentissements sur la E40

Le trafic est fortement ralenti, comme habituellement, sur la E40 en direction de Bruxelles, entre Rocourt et l’échangeur de Loncin.

Dans l’autre sens, que vous veniez de Grâce-Hollogne ou de Hognoul, en direction de Barchon, c’est au niveau de l’échangeur de Loncin que ça coince, peu avant 9h.

Accident à Coronmeuse

Un accident s’est produit, peu après 06h sur la A25 qui relie Maastricht à Liège, à hauteur de la borne kilométrique 15.0 à Coronmeuse.

La bande de droite est obstruée.

► La chaussée est libre.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Objets sur la E411

Des morceaux de bois et de verre ainsi que des clous se trouvent sur la E411, au kilomètre 165.2 à hauteur de Habay, en direction de Luxembourg.

Ils se trouvent sur la bande de droite. La situation est dangereuse.

PROVINCE DE NAMUR

Accident sur la E411

Un accident entre une voiture et un camion s’est produit, aux alentours de 09h10, sur la E411 reliant Bruxelles à Luxembourg, à hauteur de la borne kilométrique 24.2, à Ottignies.

La bande de gauche est obstruée, la circulation est ralentie.

Objet encombrant sur la E42

Un déchet de pneu se trouve sur la bande de droite de la E42 reliant Liège à Namur, à hauteur de Balâtre, au kilomètre 66.1.

La situation est dangereuse.

Objet encombrant sur la N4

À 09h15, un sapin de Noël se trouve sur la chaussée de la Nationale 4 qui relie Arlon à Bruxelles, au niveau de la borne kilométrique 77, à Florée.

La situation est dangereuse.

Accident sur la N4

Un accident s’est produit vers 05h45 sur la Nationale 4, qui relie Luxembourg à Bruxelles, à hauteur de la borne kilométrique 82.5 à Emptinne, en direction de Namur.

Le passage est difficile.

PROVINCE DU HAINAUT

Objet encombrant à Bassilly

Un grand parasol se trouve sur la chaussée de la E429 qui relie Bruxelles à Lille (France), à hauteur du début de l’accès 28 « Bassilly », peu avant 9h.

Une bande est obstruée, la situation est dangereuse.

Voiture en feu à Charleroi

Une voiture serait en feu sur le Pont de Philippeville, en direction de la route de Philippeville. On ignore s’il s’agit d’un accident.

La circulation est ralentie sur le pont.

BRUXELLES ET BRABANT

Accident au Carrefour Léonard

Un accident s’est produit vers 09h45 sur la E411 qui relie Namur à Bruxelles, au niveau de la borne kilométrique 5.0, au Carrefour Léonard.

La bande de droite est obstruée.

Véhicule arrêté sur la chaussée

Un véhicule est arrêté sur la route dans la Rue de la Loi.

La situation est dangereuse, le trafic est dense.

Accident dans le Tunnel Loi

Un accident léger survenu dans le Tunnel Loi provoque de gros embouteillages.

À 09h45, on roule au pas dans le Tunnel du Cinquantenaire.

Accident à Grand-Bigard

Un accident s’est produit vers 9h sur la E40 qui relie Gand à Bruxelles, à hauteur de Grand-Bigard, au kilomètre 2.2.

La bande de droite est obstruée.

► 09h20 > La chaussée est libre.

Accident sur le R0

Un accident s’est produit, peu avant 9h, sur le Ring de Bruxelles, à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne en direction de Halle, à la sortie de la E40.

La bande de droite est obstruée, ce qui provoque des files. La situation est dangereuse.

► 09h15 > La chaussée est dégagée. La circulation revient à la normale.

Accident sur la E40

Un accident, apparemment grave, s’est produit sur la E40, à hauteur de Zaventem, en direction de Bruxelles.

Cet accident provoque des embouteillages importants depuis Meerbeek. La circulation est quasiment à l’arrêt, il faut neuf minutes de plus que d’habitude pour passer par là.

► Les véhicules accidentés ont été dépannés. La chaussée est rendue à la circulation et les files diminuent doucement. Cet accident a causé des ralentissements sur les axes alentours.

Embouteillages à Woluwe-Saint-Lambert

À 7h55, le trafic est très dense à Woluwe-Saint-Lambert, en direction du centre de Bruxelles.

Voiture arrêtée sur la route à Everberg

Un véhicule est arrêté sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, à hauteur du kilomètre 11.8 à Everberg. Un accident serait la cause.

Le véhicule est arrêté sur une bande de circulation. La situation est dangereuse, particulièrement avec le brouillard.

► Le véhicule a été dépanné, la chaussée est libre. Les files diminuent.

Ralentissements sur le Ring

Un peu après 7h, les ralentissements habituels commençaient à se former sur le Ring de Bruxelles.

Ralentissements sur la E411

Peu après 7h, les ralentissements commençaient également sur la E411 vers Bruxelles. La circulation était dense entre Overijse et le Carrefour Léonard.

Vous perdez 30 minutes sur ce trajet.

Ralentissements sur la N3

Si vous empruntez la Nationale 3 pour vous rendre de Louvain vers Bruxelles, vous perdez 40 minutes sur votre trajet, à 8h. Vous ralentissez à l’approche de Tervueren.