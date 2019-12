Inauguration du projet de logements Compas à Anderlecht

Le projet de logements moyens et sociaux Compas a été inauguré mercredi à 11h00 dans le quartier Heyvaert à Anderlecht, en présence du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, de la secrétaire d’État en charge du Logement Nawal Ben Hamou et du bourgmestre Eric Tomas. Les locataires et acquéreurs prendront possession des lieux début 2020, le temps de finaliser le chantier, qui avait été lancé en octobre 2017.

Il s’agit d’un partenariat public-public entre la société régionale citydev.brussels et la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Le projet se compose de 129 logements – 69 conventionnés et 60 logements sociaux – et d’une crèche gérée par la commune qui accueillera 49 enfants. Ce sont au total plus de 16.000 m2 de logements qui ont été créés.